أذربيجان تخطط تصدير زيت الزيتون الى روسيا والإمارات
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٧]
باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)
وقعت شركة "غراند اقرو" الأذربيجانية المنتجة زيت الزيتون مع شركات التوزيع العملاقة لروسيا والامارات العربية المتحدة على عقود لتصدير زيت الزيتون في يوليو عام 2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المناطق الاقتصادية ان الشركة الأذربيجانية المذكورة تخطط تصدير زيت الزيتون "اكسترا فيرجين" تحت علامة تجارية "اولفيا" قريبا الى البلدين المذكورين بموجب العقود.
يشار الى ان "غراند اقرو" صاحبة اكبر مزرعة زيتون (2500 هكتار ) في أذربيجان.
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