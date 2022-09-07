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    الاميرال الإيراني رستكاري: إيران اعدت خطة لتوسيع تعاونها العسكري مع أذربيجان

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٨]

    طهران، 7 سبتمبر (أذرتاج)

    لإيران حدود مشتركة برية وبحرية مع أذربيجان. وايران تنوي توسيع علاقات التعاون مع جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الاميرال امير رستكاري نائب وزير الدفاع الإيراني على هامش مشاركته في معرض ADEX الدولي الرابع للإنتاج الحربي ومعرض Securex Caspian الدولي الثالث عشر للامن الداخلي والحراسة والإنقاذ بباكو.

    وأضاف الاميرال ان القوات المسلحة الإيرانية أعدت خطة لزيادة علاقات التعاون المفيد في المجال العسكري مع جمهورية أذربيجان. أذربيجان دولة رائدة في جنوب القوقاز. وهذا جعل من الضرورة إقامة علاقات التعاون العسكري مع باكو الرسمية.

    وقال نائب الوزير انه سيجري العديد من اللقاءات مع كبار مسئولين في القوات المسلحة لأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الاميرال الإيراني رستكاري: إيران اعدت خطة لتوسيع تعاونها العسكري مع أذربيجان
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