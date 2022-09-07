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    مواقعنا في كلبجار ولاتشين تتعرض لاطلاق النار من قبل الجانب الأرميني

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زيليك لمحافظة كلبجار وقرية أحمدلي لمحافظة لاتشين من الساعة 19:50 في 6 سبتمبر حتى الساعة 01:20 في 7 سبتمبر لاطلاق النار بشكل متقطع باستخدام أسلحة مختلفة العيار من قبل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا في قريتي يوخاري شورجا وقاراكيلسه في محافظة باساركيتشار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني اسكت نقاط نيران الجانب الأرميني بالرد المناسب عليها.

    AZERTAG.AZ :مواقعنا في كلبجار ولاتشين تتعرض لاطلاق النار من قبل الجانب الأرميني
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