أذربيجان: 492 إصابة بكورونا في 6 سبتمبر

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

سجلت إصابة 492 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 556 مصاب وتوفي 6 مصابين بالفيروس خلال 6 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 816 ألف و87 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 802 ألف و951 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و831 مريض منهم ويستمر علاج 3305 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4487 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و176 ألف و524 فحص طبي.