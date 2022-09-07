أذربيجان: تطعيم 1544 جرعة من لقاح كورونا في 6 سبتمبر

باكو، 7 سبتمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1544 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 375 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و231 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 803 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و135 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و866 ألف و887 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و375 ألف و279 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و864 ألف و35 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و367 ألف و780 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و793 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.