زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 19 %
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
باكو، 7 سبتمبر، (اذرتاج)
ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 19 في المائة خلال 8 أشهر من العام الجاري.
وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 26.2 مليار دولار خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري (في القطاع غير النفطي – 1.9 مليار دولار).
بلغت الصادرات غير النفطية من المعادن الحديدية بنسبة 21.1 المائة والمنتجات الكيماوية 3 مرات والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم وبلغت الزيادة 66 في المائة في المنتجات.
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