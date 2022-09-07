زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 19 %

باكو، 7 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 19 في المائة خلال 8 أشهر من العام الجاري.

وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 26.2 مليار دولار خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري (في القطاع غير النفطي – 1.9 مليار دولار).

بلغت الصادرات غير النفطية من المعادن الحديدية بنسبة 21.1 المائة والمنتجات الكيماوية 3 مرات والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم وبلغت الزيادة 66 في المائة في المنتجات.