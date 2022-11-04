الرئيس إلهام علييف يجتمع مع نائب رئيس تركيا (محدث)

باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس جمهورية تركيا في 4 نوفمبر فؤاد اوكتاي.

أفادت اذرتاج ان فؤاد اوكتاي نقل الى الرئيس الاذربيجاني تحيات نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وطلب الرئيس إلهام علييف منه نقل تحياته الى رئيس تركيا أيضا.

خلال الحديث اشيد بأهمية إعلان شوشا والزيارة الأخيرة لرئيس تركيا الى أذربيجان ومشاركته في افتتاح منشآت مهمة في مدينتي زنكيلان وجبرائل على هامش هذه الزيارة. واستذكر الرئيس إلهام علييف بمكالمته الهاتفية مع نظيره التركي قبل يومين واصفا بدء الإنتاج التسلسلي للسيارة الكهربائية بأنه انجاز جديد للصناعة التركية.

اشير في اللقاء الى أهمية ممر زنكزور من حيث تطوير علاقات النقل. تم التأكيد على أهمية الاستثمارات الأذربيجانية بحجم اكثر من 20 مليار دولار في اقتصاد تركيا. واشير الى التعاون الناجح بين الدولتين في مجال الطاقة أيضا وزيادة حجم التبادل التجاري. شهد اللقاء أيضا تناول مسألة تصدير الغاز مع الإشارة الى أهمية ممر الغاز الجنوبي وتوسيع إمكانياته للتصدير.

كذلك اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون في قطاعي النقل والتجارة.

ورحب الرئيس إلهام علييف بالزيارة المقررة لنائب الرئيس التركي الى شوشا.