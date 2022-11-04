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    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مصنع زيت الزيتون ومنتجاته في بلدة زِيرَه

    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]

    باكو، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح أكبر مصنع زيت الزيتون ومنتجات زيتون المائدة لشركة "حدائق أبشيرون للزيتون" المحدودة المسؤولية في بلدة زِيرَه بباكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مصنع زيت الزيتون ومنتجاته في بلدة زِيرَه
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