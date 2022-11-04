زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إزمير التركية

بورصة، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر فجر الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

هناك بعض الإصابات الطفيفة بسبب رمي بعض الأشخاص أنفسهم من أماكن عالية على وقع الزلزال، وأن مأذنة أحد المساجد تضررت.