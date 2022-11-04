  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إزمير التركية

    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]

    بورصة، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر فجر الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

    هناك بعض الإصابات الطفيفة بسبب رمي بعض الأشخاص أنفسهم من أماكن عالية على وقع الزلزال، وأن مأذنة أحد المساجد تضررت.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إزمير التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]
    الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
    اتحاد وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" يستنكر الأخبار الزائفة التي تستهدف استضافة قطر لكأس العالم
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]
    مقتل 5 أشخاص نتيجة تسرب غازي بمنجم فحم في كازاخستان
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]
    زيلينسكي يشكر أردوغان على مشاركته بالمحافظة على اتفاق الحبوب
    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إزمير التركية