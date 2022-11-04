اختتام الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

تعادل أراز نخجوان مع الجيش الرياضي ضيفه بثلاثة أهداف لكل واحد منهما في مباراة منظمة على ملعب نخجوان الجمهوري بقيادة طاقم التحكيم برئاسة بايراموف أمام 1500 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض عيسايف د8 وعدنان د26 وعلييف د52 رج فيما رد عليها الضيف عن طريق الله وردييف د21 ود82 ود85.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وتغلب غابالا الرديف على منكجوير ضيفه بأربعة أهداف دون رد في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة الحكم بايراموف منظمة على ملعب غابالا المركزي أمام 40 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض اسكندروف د44 ودامادايف د57 ويعقوبوف د74 ونصيبوف د77.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى ودقيقة الى الشوط الثاني.

وخطف توران طاووس الفوز من قراداغ لوكباتان ضيفه في اختتام مباراة منظمة على ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم رحيموف أمام 200 مشجع.

وفتح الحساب مختارلي د65 لصالح الضيف فيما أدرك صاحب الأرض التعادل عن طرف قاسموف د88 بينما سجل هدف الفوز مشتاقوف د90.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى فيما أضاف 3 دقائق الى الشوط الثاني.

وتعادل زير الرديف مع صبائل الرديف ضيفه بهدفين لكل واحد منهما في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة علييف على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الراض سمير د42 ومحمود د45+2 فيما جاء هدفا الضيف عن طرف جعفروف د14 ود53 رج.

وأنذر الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وخسر سومغايت الرديف أمام نفطجي الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في مباراة منظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية العاصمة بإدارة طاقم التحكيم بقيادة جليلوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف صاحب الأرض من جانب أقايف د30 فيما سجل هدفي الضيف نوروزوف د3 وعسكروف د61.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الأول بينما أضاف 4 دقائق الى الفترة الثانية.

وتغلب كبز الرديف على زاقاتالا ضيفه بهدفين مقابل هدف في مباراة قادها طاقم الحكام بقيادة احمدوف في ملعب كنجة المركزي أمام 80 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض علييف د36 رج وكريموف د69 فيما جاء هدف الضيف من طرف قولييف د64.

وأنذر الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وشهد 100 مشجع تحشدوا الى مباراة جمعت بين شاماخي الرديف وقراباغ أغدام الرديف على ملعب شاماخي المركزي بقيادة الحكم علييف تسجيل 6 أهداف حيث تغلب صاحب الأرض على الضيف 4-2.

وسجل أهداف صاحب الأرض احمدوف د11 ود20 رج وجهانكيروف د40 ود60 فيما جاء هدفا الضيف من طرف حسن زاده د53 وفرجوف د78.

وأنذر الحكم لاعبا من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى بينما أضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 أراز نخجوان 9 7 2 0 26-7 23

2 نفطجي الرديف 9 7 1 1 22-9 22

3 توران طاووس الرديف 9 7 0 2 17-6 21

4 غابالا الرديف 9 5 1 3 17-11 16

5 كبز الرديف 10 4 2 4 14-15 14

6 صبائل الرديف 9 4 2 3 19-18 14

7 زيرة الرديف 9 3 3 3 9-11 12

8 الجيش الرياضي 10 3 3 4 15-17 12

9 شاماخي الرديف 10 3 2 5 13-22 11

10 قراباغ أغدام الرديف 9 3 2 4 12-13 11

11 زاقاتالا 9 3 1 5 15-20 10

12 منكجوير 10 3 1 6 17-20 10

13 قراداغ لوكباتان 10 2 3 5 12-11 9

14 سومغايت الرديف 9 2 3 4 10-16 9

15 إيميشلي 9 1 0 8 8-30 3

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب أراز نخجوان علييف برصيد 9 أهداف ويليه جبرائيلوف لاعب زاقاتالا برصيد 8 أهداف.