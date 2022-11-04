أذربيجان: 49 إصابة بكورونا في 3 نوفمبر

باكو، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 37 مصابا بالفيروس خلال 3 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و418 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و154 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و951 مريض منهم ويستمر علاج 313 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1957 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و327 ألف و421 فحص طبي.