أذربيجان: تطعيم 412 جرعة من لقاح كورونا في 3 نوفمبر

باكو، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 412 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 121 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و82 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 173 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و36 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و912 ألف و597 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و390 ألف و357 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و871 ألف و746 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و387 ألف و361 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و133 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.