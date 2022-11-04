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    الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج)

    أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها اليوم، الخميس 3 نوفمبر 2022، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مذكرة بموقف منظمة التعاون الإسلامي ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه.

    وأكدت وقوف المنظمة مع جمهورية باكستان الإسلامية أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، متمنيه لها ولشعبها الاستقرار والازدهار.

    AZERTAG.AZ :الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
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