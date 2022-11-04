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    تصدير 176 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"

    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 4 نوفمبر، (اذرتاج)

    تم الحصول على ما يقرب من 176 مليار متر مكعب من الغاز و39 مليون طن من المكثفات منذ الإنتاج الأول من حقل "شاه دنيز".

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن التقرير النهائي للربع الثالث من عام 2022 لشركة بريتيش بتروليوم ان الإنتاج من الجهة الغربية والجنوبية لمشروع "شاه دنيز 2" قد بدأ في الربع الثالث. تجري أعمال التركيب تحت الماء على الجانب الشرقي الشمالي وتم تركيب أول كابل مرن تحت الماء بنجاح.

    AZERTAG.AZ :تصدير 176 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"
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    تصدير 176 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"