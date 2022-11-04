أذبرومو تشارك في منتدى الاعمال الياباني في تبيليسي

باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج)

شارك زهراب قديروف مستشار المدير التنفيذي لوكالة تنمية التصدير والاستثمار (اذبرومو) في منتدى الاعمال الياباني بتبيليسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الممثل الاذربيجاني تحدث في الحدث، الذي أقيم بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا واليابان، عن البيئة الاستثمارية في أذربيجان ونشاط اذبرومو في توسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب وزيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي.