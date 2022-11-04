أذربيجان والجزائر تتفقان على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة

باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج)

تم التصديق على اتفاقية "حول الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقع على قانون بهذا الشأن في 21 أكتوبر.

يشار الى ان الاتفاقية المذكورة بين البلدين وقعت بمدينة باكو في 10 أغسطس عام 2022.