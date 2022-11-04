اختتام الجولة الثانية عاشرة بدوري الممتاز – نتائج

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

تغلب توران طاووس على سومغايت ضيفه بهدف يتيم في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة اسماعيلي على ملعب طاووس المركزي أمام 3000 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض شهريار د88.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

كما حقق كبز الكنجوي فوزا ثمينا على صبائل الباكوي ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما على ملعب كنجة المركزي بإدارة طاقم التحكيم بقيادة مسييف أمام 2121 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض عبد الله شعيبي د36 ود66 ونبييف د84.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف د40 بالبطاقة الحمراء عن حرمان الخصم من فرصة هدف مؤكد.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى ومثلها الى الشوط الثاني.

وخسر زيرا الباكوي أمام نفطجي الباكوي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة منظمة على ملعب مجمع زيرا الرياضي بقيادة الحكم أقايف أمام 650 مشجع.

وسجل أهداف الضيف بوقومولسكي د6 ودونيو د75 ومحمودوف د83.

وأنذر الحكم لاعبا من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

كما خسر شاماخي أمام قراباغ الأغدامي ضيفه بأربعة أهداف نظيفة في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة جباروف على ملعب شاماخي المركزي أمام 2200 مشجع.

وسجل أهداف الضيف قربانلي د51 ود90+3 وجعفر قولييف د57 وحسينوف د90+5 مرماه.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى ومثلها الى الشوط الثاني.

وتغلب صباح الباكوي على غابالا بهدفين مقابل هدف في مباراة منظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم قربانوف أمام 1800 مشجع.

وفتح الحساب عليمي د5 رج لصالح الضيف ورد عليه كاشوك د63 وفولكوف د90+3.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن 1 قراباغ 11 11 0 0 35-7 33 2 صباح 12 10 1 1 28-10 31 3 نفطجي 12 8 1 3 24-12 25 4 زيرا 12 6 1 5 15-20 19 5 غابالا 12 5 2 5 16-13 17 6 توران طاووس 11 4 3 4 9-13 15 7 صبائل 12 2 4 6 11-17 10 8 كبز 12 2 2 8 10-26 8 9 شاماخي 12 0 4 8 5-20 4 10 سومغايت 12 0 4 8 2-17 4

ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف وقربانلي لاعبا قراباغ أغدام برصيد 10 أهداف لكل واحد منهما ويليهما جوي لينس لاعب صباح برصيد 7 أهداف.