  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا

    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    زار وزير الدفاع ذاكر حسنوف مع وفد يضم كبار مسؤولي الوزارة 4 نوفمبر وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٨]
    القوات الخاصة الأذربيجانية تجري تمارين ليلا في التمرينات بالحدود الجنوبية
    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لاطلاق النار من قبل القوات المسلحة الارمينية
    ٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]
    بحث سبل تطوير التعاون العسكري والعسكري الفني بين أذربيجان وتركيا
    ٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٠:٤٢]
    وزير الدفاع يلتقي نظيره المجري
    وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا