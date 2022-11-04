باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج زار وزير الدفاع ذاكر حسنوف مع وفد يضم كبار مسؤولي الوزارة 4 نوفمبر وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يزور وحدات عسكرية واقعة عند الحدود مع أرمينيا

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