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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0116

    أورو EUR 1 1.6671

    دولار أسترالي AUD 1 1.1024

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3148

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0943

    كرون دنماركي DKK 1 0.2242

    لاري جورجي GEL 1 0.6007

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2395

    دينار الكويت KWD 1 5.4844

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3663

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0842

    جنيه مصري EGP 1 0.0869

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0873

    كرون النرويج NOK 1 0.1586

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3435

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208

    روبل روسي RUB 1 0.0296

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.169

    دولار سنغافورة SGD 1 1.1862

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0536

    ليرة تركيا TRY 1 0.0917

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9713

    كرون التشيك CZK 1 0.0679

    يوان الصين CNY 1 0.239

    جنيه إنكلترا GBP 1 1.8894

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4779

    كرون السويد SEK 1 0.152

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7414

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1185

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.1757

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1762

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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