باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0116 أورو EUR 1 1.6671 دولار أسترالي AUD 1 1.1024 روبل بيلاروس BYN 1 0.6735 ريال برازيلي BRL 1 0.3148 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0943 كرون دنماركي DKK 1 0.2242 لاري جورجي GEL 1 0.6007 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.2395 دينار الكويت KWD 1 5.4844 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3663 بيسو المكسيك MXN 1 0.0842 جنيه مصري EGP 1 0.0869 لاي مولدوفا MDL 1 0.0873 كرون النرويج NOK 1 0.1586 زلوتي بولندا PLN 1 0.3435 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208 روبل روسي RUB 1 0.0296 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.169 دولار سنغافورة SGD 1 1.1862 ريال السعودية SAR 1 0.4526 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655 دولار تايوان TWD 1 0.0536 ليرة تركيا TRY 1 0.0917 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9713 كرون التشيك CZK 1 0.0679 يوان الصين CNY 1 0.239 جنيه إنكلترا GBP 1 1.8894 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4779 كرون السويد SEK 1 0.152 فرنك سويسرا CHF 1 1.7414 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1185 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.1757 بيسو تشيلي CLP 100 0.1762 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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