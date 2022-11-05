البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0116
أورو EUR 1 1.6671
دولار أسترالي AUD 1 1.1024
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3148
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0943
كرون دنماركي DKK 1 0.2242
لاري جورجي GEL 1 0.6007
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2395
دينار الكويت KWD 1 5.4844
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3663
بيسو المكسيك MXN 1 0.0842
جنيه مصري EGP 1 0.0869
لاي مولدوفا MDL 1 0.0873
كرون النرويج NOK 1 0.1586
زلوتي بولندا PLN 1 0.3435
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208
روبل روسي RUB 1 0.0296
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.169
دولار سنغافورة SGD 1 1.1862
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0536
ليرة تركيا TRY 1 0.0917
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9713
كرون التشيك CZK 1 0.0679
يوان الصين CNY 1 0.239
جنيه إنكلترا GBP 1 1.8894
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4779
كرون السويد SEK 1 0.152
فرنك سويسرا CHF 1 1.7414
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1185
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.1757
بيسو تشيلي CLP 100 0.1762
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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