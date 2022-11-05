أذربيجان: 51 إصابة بكورونا في 4 نوفمبر

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 47 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 4 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و469 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و201 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و953 مريض منهم ويستمر علاج 315 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1935 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و329 ألف و356 فحص طبي.