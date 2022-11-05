باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج) التقى وزير الشباب والرياضة فريد قايبوف مع السفير الهنغاري تاماش يوسف تورمان. أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير قايبوف قدم للسفير معلومات عن أولويات سياسة الشباب والرياضة في البلد. اجري في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجال سياسة الشباب والرياضة بين البلدين.

AZERTAG.AZ : بحث فرص التعاون في مسائل سياسة الشباب والرياضة بين أذربيجان والمجر

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