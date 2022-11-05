أذربيجان: تطعيم 379 جرعة من لقاح كورونا في 4 نوفمبر

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 379 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 78 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و69 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 207 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و25 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و912 ألف و976 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و390 ألف و435 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و871 ألف و815 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و387 ألف و568 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و158 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.