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    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 100 دولار

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:٢١]

    باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 100.87 دولار بعد ارتفاعه 2.61 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 100 دولار
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