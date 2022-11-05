توقيع خريطة الطريق لإنشاء مركز كورمانغازي لتطوير مهارات الأطفال في مدينة فضولي

باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

أقيم في 4 نوفمبر بباكو حفل توقيع خريطة طريق لانشاء مركز كورمانغازي لتطوير مهارات الأطفال في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة كازاخستان في أذربيجان ان السفير سيرجان عبدكريموف والممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في قراباغ إيمين حسينوف ورئيس المشروع مدير فرع شركة “BI-Industrial” دولت جانابيلوف ومسئولين آخرين من الهيئات الحكومية الأذربيجانية حضروا الحدث.

ناقشت الطرفان خلال المحادثات المسائل الإدارية وكذلك الفنية بغرض التنسيق في تنفيذ هذا المشروع الإنساني المهم في موعده.