2296 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

بلغ عدد العاملين من أذربيجان على أساس العقد المؤقت في شركة بي بي 2296 شخص خلال نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الكوادر الوطنية الأذربيجانية شكلت 90 في المائة من العاملين المتخصصين في شركة بريتيش بتروليوم من منتصف عام 2022.