نقل اكثر من 524 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

تم إنفاق حوالي 74 مليون دولار على نفقات تشغيل خط أنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان" و17 مليون دولار على النفقات الرأسمالية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة بي بي انه تم تشغيل خط أنابيب "باكو – تبليسي - جيهان" الذي يبلغ طوله 1768 كلم في يونيو من عام 2006 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تم نقل ما مجموعه أكثر من 524 مليون طن (3.93 مليار برميل) من النفط الخام عبر هذا الخط وتم ارساله بـ5163 ناقلة في محطة جيهان إلى الأسواق العالمية.

تم تحميل ما يقرب من 22 مليون طن (حوالي 164 مليون برميل) من النفط الخام والمكثفات المصدرة عبر خط انابيب "باكو – تبليسي - جيهان" على 224 ناقلة في محطة جيهان وشحنها خلال الأشهر التسعة الأولى.

في الوقت الحاضر، ينقل خط الأنابيب بشكل أساسي نفط "أذري - جيراق - جونشلي" ومكثفات "شاه دنيز" من أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل كميات النفط الخام والمكثفات الإقليمية الأخرى لبحر الخزر عبر باكو – تبليسي – جيهان.