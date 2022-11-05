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    إسطنبول تحتضن "قمة البوسفور" الاستثمارية 10 نوفمبر

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٥‎]

    - باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

    تحتضن مدينة إسطنبول "قمة البوسفور" الاستثمارية بنسختها الـ13 يومي 10-11 نوفمبر الجاري.

    ومن المنتظر مشاركة أكثر من 100 مشارك ومتحدث من 47 دولة من بينها أذربيجان، في القمة التي تنظمها "منصة التعاون الدولي "(UiP-ICP)، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

    وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال الرئيس المؤسس للمنصة جنكيز أوزغنجيل، إن القمة تشكل فرصة هامة للتعريف بالفرص الاستثمارية في تركيا وجذب المستثمرين الأجانب.

    ولفت إلى أنه سيتم تنظيم 23 ندوة في إطار القمة، تشمل مواضيع مختلفة مثل الاقتصاد والثقافة والفن والتكنولوجيا والرقمنة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.

    بدوره قال رئيس المجلس الفخري للمنصة، رونا يرجالي، إن العنوان الرئيسي للقمة هذا العام "التحول الكبير- القوى الدافعة للتغير العالمي".

    وذكر أنهم يسعون لتسليط الضوء على المواضيع التي تتصدر الأجندة العالمية خلال القمة في كل عام.

    وتنظم "منصة التعاون الدولي" قمة البوسفور سنويا، بحضور مشاركين من دول مختلفة بينهم مسؤولون ورجال أعمال وشخصيات فكرية.

    AZERTAG.AZ :إسطنبول تحتضن "قمة البوسفور" الاستثمارية 10 نوفمبر
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