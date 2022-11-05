باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج) استقبل رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف في 5 نوفمبر نائب رئيس تركيا فؤاد اقطاي في مطار فضولي الدولي. أفادت وكالة أذرتاج ان نائب الرئيس التركي توجه الى مدينة شوشا بعد التعرف على مطار فضولي الدولي.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء أذربيجان يستقبل نائب الرئيس التركي في مطار فضولي الدولي

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