وزير الخارجية: أذربيجان وافقت على اللقاء مع الجانب الأرميني بمبادرة أمريكية

باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

سيعقد قريبا لقاء ثنائي بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في واشنطن.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف.

أضاف الوزير ان مبادرة اللقاء جاءت من جانب الولايات المتحدة الامريكية. والجانب الاذربيجاني وافق على اللقاء. قيل ان جدول اعمال اللقاء يتضمن مواضيع مختلفة. لكن الأولوية الرئيسية للجانب الاذربيجاني في هذا اللقاء هو عملية متعلقة بمعاهدة السلام.