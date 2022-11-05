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    بحث توسيع التعاون بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية والتركية

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]

    باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

    التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع سليمان سونميز رئيس مجلس إدارة اتحاد ريادة الاعمال وعالم الاعمال التركي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأذربيجان وتركيا والمبادرات المشتركة في هذا المجال.

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