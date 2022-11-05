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    رئيس "كوبيا" يجتمع مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

    اجتمع اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع جتين علي دونماز نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي وحسن بصري كورت رئيس منظمة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين "كوبيا" والمنظمة وتنفيذ المشاريع المشتركة بينهما.

    AZERTAG.AZ : رئيس "كوبيا" يجتمع مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي
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