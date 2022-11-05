التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 5 نوفمبر

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية:

اليوم الـ 40 من الحرب الوطنية

* استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة في اتجاهات محافظتي أغدره وخوجاوند في الغالب. وأجبر العدو على التراجع بالتكبد بخسائر هائلة في الأرواح والمعدات القتالية في بعض ميادين قتالات الجبهة.

* الرئيس إلهام علييف أدلى بحديث صحافي لوكالة إيفي الإسبانية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرى محررة بمحافظتي فضولي وخوجاوند.

* نتيجة لعملية نفذها جيش أذربيجان في اتجاه ترتر من الجبهة ألحق أضرار هائلة بالبنية التحتية العسكرية للعدو. دمر جيش أذربيجان بضربات مدفعية دقيقة مقر الفوج الآلي الجبلي الـ7 التابع للفيلق الآلي الجبلي الـ10 في قرية توناشين وثكنات عسكرية ووسائل النقل العسكرية الحافلة بالأسلحة والمعدات القتالية وسائر البنية التحتية العسكرية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الاسلحة والمعدات القتالية التي تركها العدو هاربا في ميادين القتالات والتي اغتنمها جيش أذربيجان.

* استهدف جيش أرمينيا قرية بمحافظة جورانبوي بصواريخ منظومة الصواريخ المتعددة الراجمة سكود سميرتش.

* دمر جيش أذربيجان بطارية الفوج المدفعي الـ41 لقوات أرمينيا تدميرا بعد إيقاعها في كمين.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 92 مدنيا والمصابين الى 404 جريح بجانب تعرض 2971 بيت و 502 منشأة مدنية و 100 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول يوم 5 نوفمبر 2020م.