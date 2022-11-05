العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

خوجاوند، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة رشاشان وقاذفة قنابل يدوية و4 قنابل يدوية و9900 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.