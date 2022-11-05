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    حملة زرع الأشجار بمناسبة يوم النصر بمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]

    هوراديز، فضولي المحررة، 5 نوفمبر، أذرتاج

    نظمت حملة زرع الأشجار بمناسبة يوم النصر 8 نوفمبر بمدينة هوراديز في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وشارك في الحملة رؤساء وقادة السلطة التنفيذية وأجهزة إنفاذ القانون وعائلات الشهداء وقدامى الحرب والمقاتلون القدماء وممثلون عن المجتمع المحلي.

    وزرع المشاركون ضمن الحملة شجرة واحدة تكريسا لأسماء كل واحد من شهداء الوطن الغالي من محافظة فضولي.

    يذكر أن 78 شهيدا من محافظة فضولي ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن الغالي في حرب قراباغ الثانية.

    AZERTAG.AZ :حملة زرع الأشجار بمناسبة يوم النصر بمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
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