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    وزير الخارجية: من غير المسلم به أن تتحلي أرمينيا بموقف غير بناء تحت تأثير أطراف ثالثة

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في فعاليات منظمة بمناسبة يوم النصر 8 نوفمبر إن اتخاذ خطوات موالية للاستفزاز أية كانت وكذلك تحلي أرمينيا بموقف غير بناء تحت تأثير أطراف ثالثة أية كانت في الفترة التي تشهد ظهور فرص جديدة في المنطقة وتنفيذ أذربيجان أعمال إعادة البناء واسعة النطاق فيها مما هو غير مسلم به ومرفوض نهائيا.

    وشدد الوزير بايراموف على أن أذربيجان لن يسلم به في أية حالة من الحالات ويحول دون الاستفزازات حيلولة حاسمة. وتابع أن نظرة البلد الى المنطقة معلومة وهي عبارة عن تطبيع العلاقات على أساس القانون الدولي ومبادئه.

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