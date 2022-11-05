باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج) تم انتهاء 11 بئرا لإنتاج النفط في حقول "آذري - جيراق – جونشلي" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي" ان إجمالي الإنتاج من حقل "آذري - جيراق – جونشلي" تجاوز 4.2 مليار برميل.

AZERTAG.AZ : انتهاء 11 بئرا لإنتاج النفط في "آذري - جيراق – جونشلي"

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