انتهاء 11 بئرا لإنتاج النفط في "آذري - جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)
تم انتهاء 11 بئرا لإنتاج النفط في حقول "آذري - جيراق – جونشلي" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي" ان إجمالي الإنتاج من حقل "آذري - جيراق – جونشلي" تجاوز 4.2 مليار برميل.
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