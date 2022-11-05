باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

تم تأسيس "مجلس الجمعيات المصرفية للدول التركية" في مدينة إسطنبول. تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن من قبل الجمعيات المصرفية من أذربيجان وكازاخستان وقيرغزستان واوزبكستان وتركيا. شاركت الجمعيات المصرفية من جورجيا وهنغاريا وشمال قبرص بصفة ضيف في الحدث.

أفادت وكالة اذرتاج المجالات الرئيسية لنشاط المجلس هي توسيع المنتجات والخدمات بين البلدان الأعضاء وإقامة العلاقات الوثيقة المباشرة بين الكيانات المالية للدول التركية وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالخدمة المالية على أساس معايير دولية وتكنولوجيا المعلومات المعاصرة. كذلك ستتعاون البلدان الأعضاء في المجلس على تحقيق المشاريع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سيجتمع المجلس مرة او مرتين في العام في احد البلدان الأعضاء على أساس مبدأ التناوب.