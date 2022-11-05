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    وزير الخارجية: الجانب الأذربيجاني اتخذ عددا من الخطوات الإيجابية من اجل ضمان السلام

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في فعاليات منظمة بمناسبة يوم النصر 8 نوفمبر إن الجانب الأذربيجاني اتخذ عددا من الخطوات الإيجابية من اجل ضمان السلام وهذه الفعاليات قد انطلقت قبل انتهاء العمليات العسكرية.

    واكد الوزير بايراموف أن الجانب الأذربيجاني سلم إلى الجانب المقابل أكثر من 1700 جثة لجنود أرمينيا في حين كان الجانب المقابل متخذا بموقف مغاير تماما خلال الـ30 سنة حيث لم تقدم أية معلومة حول مصير نحو 4 آلاف أذربيجاني منذ فترة حرب قراباغ الأولى.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: الجانب الأذربيجاني اتخذ عددا من الخطوات الإيجابية من اجل ضمان السلام
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