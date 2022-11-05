وزير الخارجية: أكبر مانع أمام إجراء أعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة مشكلة الألغام

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في فعاليات منظمة بمناسبة يوم النصر 8 نوفمبر إن أولويتنا الرئيسية هي مواصلة أعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال وضمان عودة اللاجئين سابقا إلى مسقط رؤوسهم آمنين.

واكد الوزير على أننا شهود عيان تنفيذ أعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة خلال مدة قصيرة وبسرعة وأكبر مانع أمام تنفيذ هذه الأعمال هو مشكلة الألغام وحيث أصبح 267 مواطن من رعايا أذربيجان ضحايا للألغام منذ أن وضعت الحرب أوزارها فيما لقي 45 ضحية حتفهم منهم.