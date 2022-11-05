وزير الخارجية الاذربيجاني: الأفكار غير الصديقة المتداولة في الاعلام الإيراني ضد بلدنا تثير القلق

باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج)

تمارس أذربيجان سياستها بشكل سافر ومتتال مع جميع البلدان، لاسيما المجاورة منها. احدى أولويات السياسة الخارجية لبلدنا هي علاقاتها الجيدة مع البلدان الجارة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحه الصحفي اليوم.

قال الوزير ان أذربيجان اتخذت خطوات متتالية في مجال إقامة علاقات حسن الجوار مع إيران في فترة الاستقلال. "ولا تقل انجازاتنا في هذا السياق. قد نُفذت العديد من ال مشاريع الإيجابية في مجالات الاقتصاد والنقل بين البلدين. إن الأفكار غير الصديقة المتداولة في وسائل الاعلام الإيرانية ضد بلدنا في محط انتباه أذربيجان وتثير القلق. ونظيري الإيراني هو الآخر يأخذ هذه المسائل محمل الجد ويخطو دائما وفي اطار صلاحياته، خطوات لإزالة الحالات السيئة التي تحدث في العلاقات بين أذربيجان وايران. أثق في ان كلا الطرفين سيتخذان خطوات لازمة لتطوير العلاقات بشكل إيجابي."