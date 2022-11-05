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    إقامة نصب النصر في مدينة نخجوان

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]

    نخجوان، 5 نوفمبر، أذرتاج

    أقيم بمدينة نخجوان نصب النصر على حديقة النصر الجديدة تنفيذا لمرسوم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة الصادر في 7 فبراير عام 2022م بغية تخليد تاريخ النصر وإبداء الاحترام بذكرى الشهداء.

    وفي 5 نوفمبر اليوم عشية يوم النصر أقيم حفل إزاحة الستار عن نصب النصر مع تقديم شقق وسيارات لعائلات الشهداء وقدامى الحرب.

    حضر الحفل المقام بهذه المناسبة رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة واصف طالبوف.

    AZERTAG.AZ :إقامة نصب النصر في مدينة نخجوان
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