أذربيجان: 27 إصابة بكورونا في 5 نوفمبر

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 53 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 5 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و496 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و254 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و955 مريض منهم ويستمر علاج 287 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1961 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و331 ألف و317 فحص طبي.