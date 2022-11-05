أذربيجان: تطعيم 557 جرعة من لقاح كورونا في 5 نوفمبر

باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 557 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 127 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و131 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 247 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و52 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و913 ألف و533 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و390 ألف و562 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و871 ألف و946 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و387 ألف و815 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و210 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.