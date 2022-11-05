  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 557 جرعة من لقاح كورونا في 5 نوفمبر

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 5 نوفمبر، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 557 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 127 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و131 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 247 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و52 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و913 ألف و533 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و390 ألف و562 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و871 ألف و946 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و387 ألف و815 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و210 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 557 جرعة من لقاح كورونا في 5 نوفمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    أذربيجان: 27 إصابة بكورونا في 5 نوفمبر
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]
    انعقاد الاجتماع السادس عشر لمجلس حكماء المسلمين
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١١:١٩]
    توقيع خريطة الطريق لإنشاء مركز كورمانغازي لتطوير مهارات الأطفال في مدينة فضولي
    أذربيجان: تطعيم 557 جرعة من لقاح كورونا في 5 نوفمبر