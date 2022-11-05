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    سياسة


    رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    زار 5 نوفمبر اليوم رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مع نائب رئيس تركيا فؤاد اوقتاي الذي يزور البلد في زيارة رسمية مدينة شوشا.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء أسدوف ونائب رئيس تركيا اوقتاي زارا معالم شوشا وآثارها التاريخية والثقافية بما فيه ميدان مدينة شوشا ومسجد يوخاري جوهر أقا ومضمار شوشا (جيدير دوزو) ومجمع الضريح المتحفي للملا بناه واقف.

    ثم ادلى أسدوف واوقتاي ببيانين صحفيين حول نتائج الجلسة الـ10 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي المنعقدة في باكو.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني
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    رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا يزوران شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني