الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف في قاعدة عسكرية جديدة في فضولي

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

تفقد الرئيس إلهام علييف في 7 نوفمبر الظروف المهيأة في قاعدة عسكرية جديدة في محافظة فضولي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجنرال ذاكر حسنوف وزير الدفاع رحب بالقائد الأعلى المظفر تحية عسكرية.

في البداية وضع الرئيس إلهام علييف باقة من الزهور امام مجمع تمثال تذكاري للشهداء.

ثم تفقد الرئيس مقر القيادة في الثكنة العسكرية.

قيل انه أنشئت في الثكنة العسكرية كل الظروف اللازمة لخدمة الجنود.

ثم تفقد الرئيس علييف المطعم وصالة الرياضة.

في أراضي الثكنة مباني سكنية مكونة من الطابقين و3 طوابق الى جانب مدرسة وروضة للأطفال.