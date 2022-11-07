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    قرية سادي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال

    ٠٧.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]

    باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية سادي لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية على طول نهر اراز. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما.

    تقدم اذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للاعمال الوحشية الارمينية.

    AZERTAG.AZ :قرية سادي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال
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