"التعاون الإسلامي": الاجتماع الثاني لدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة اليوم الأحد 06 نوفمبر 2022، ويستمر حتى 09 الشهر نفسه.

واستمعت الجلسة الافتتاحية لكلمة معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، والتي أكد فيها أن المنظمة تولي موضوع الفساد أهتماما كبيرا بسبب آثاره الخطيرة بوصفه أحد عوائق التنمية وسبباً من أسباب ضياع الثروات الوطنية.

وأكدت كلمة الأمين العام أن دعوة الأمانة العامة للمنظمة من أجل إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 9/48-ق بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد قبل تقديمه إلى مجلس وزراء الخارجية في درورته التاسعة والأربعين في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023 وذلك لاعتماده بشكل نهائي.

وأكدت الكلمة بأن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد.

ورحب معالي الأمين العام في كلمته، بالمبادرة الكريمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة في شهر ديسمبر 2022 في جدة.