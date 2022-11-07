باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية دولت يارلي لمحافظة فضولي على سفوح سلسلة جبال قراباغ، في الضفة اليسرى لنهر كوندالانتشاي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما.

تقدم اذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للاعمال الوحشية الارمينية.