أذربيجان عضوا في مجلس مديري المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية "للتعاون الإسلامي"

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

شارك المركز الاذربيجاني للامن السيبراني في أعمال التمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية ودول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي نظمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية بالعاصمة العمانية مسقط بمشاركة أكثر من 400 متخصص من 45 دولة.

انتخب رئيس إدارة جهاز الامن السيبراني والاتصالات الخاص تورال محمدوف عضوا في مجلس المديرين لمدة سنتين تاليتين.

انضم الجهاز الاذربيجاني CERT.GOV.AZ الى العضوية الكاملة لمنظمة OIC-CERT عام 2013 وهو عضو في مجلس المديرين منذ المؤتمر الثامن لمراكز الامن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة عام 2016.