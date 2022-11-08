باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج) حضر الرئيس الاذربيجاني القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ونجلهما حيدر علييف في الحدث الذي أقيم في مدينة شوشا بمناسبة يوم النصر. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة امام العسكريين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر الحدث في شوشا بمناسبة يوم النصر

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